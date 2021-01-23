كوريا الجنوبية تسجل 431 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

وأشارت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة قدرها 85 حالة إصابة عن العدد المبلغ عنه يوم أمس (346 حالة إصابة).
وقد تجاوز عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة بفيروس كوفيد-19 في البلاد حاجز الـ400 إصابة على مدار يومي 20 و21 يناير الجاري (404 إصابات و401 إصابة على التوالي)، ثم انخفض يوم 22 يناير إلى أقل من 400 إصابة، لكنه تخطى حاجز الـ400 إصابة مرة أخرى.
ويشهد عدد المصابين الجدد بكورونا في كوريا الجنوبية تراجعا مطردا بعد أن وصل إلى ذروته في يوم 25 ديسمبر الماضي مسجلا 1,240 إصابة، وسط الموجة الثالثة من تفشي كوفيد-19 والتي ظهرت بصورة ملحوظة منذ منتصف نوفمبر الماضي.
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