الكويت.. ضبط شخصين لقيامهما بتوزيع أدوية مجهولة المصدر

أصدرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية بيانا أفادت فيه بأن قطاع الأمن العام تمكن من ضبط شخصين بحوزتهما أدوية حيث يقومون بتوزيعها بشكل غير قانوني.
وذكرت الإدارة في بيانها أن قسم شرطة السالمية تلقي بلاغا بوجود شخص يقوم بإعطاء الماره اشياء غير معلومة في ساحة ترابية داخل المنطقة.
وأشار البيان الي ان رجال الأمن فور تلقي البلاغ توجهوا إلى الموقع حيث تم ضبط المتهم الأول (م.م) يقوم بتوزيع حبوب (لاريكا +نيرفاکس) وبمعاونة المتهم الثاني (ع .ظ) الذي أرشد عن مكانه وتم ضبطه.
وأكدت الادارة انه تم إحالة المتهمان والمضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما.
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