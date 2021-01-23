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بايدن يوقع على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه سيوقع على قرار تنفذي بدفع الحكومة لمساعدة الأمريكيين ماليًا.

وأضاف "بايدن"، أنه سيطلب من وزارة العمل عدم دفع ضمان البطالة لمن يرفض العمل، متابعًا:"إذا تحركنا اليوم سيعود اقتصاد أمريكا قويًا".

ووقع بايدن على قرارات تنفيذية لمواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية.

وعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤتمرًا صحفيًا، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز".

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