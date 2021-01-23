هونج كونج تحجر منزليا على الآلاف لمكافحة تفشى فيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - صدرت أوامر لآلاف من سكّان هونج كونج بالبقاء فى منازلهم التزامًا بأوّل إجراء من نوعه منذ ظهور فيروس كورونا المستجدّ، حيث تُكافح السلطات تفشّى المرض فى واحدةٍ من أفقر مناطق المدينة وأكثرها كثافة.





وبموجب هذا الإجراء، يُمنع على أى مقيم فى مبان تقع ضمن منطقة جغرافيّة محدّدة، أن يُغادر منزله إذا لم يُبرز نتيجة فحص سلبيّة لكوفيد-19. وقال مسؤولون إنّهم يعتزمون إخضاع كلّ شخص داخل المنطقة المحدّدة لاختبار صحّى فى غضون 48 ساعة. وأشارت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" إلى أنّ هذا الإجراء يشمل نحو 150 مبنى سكنى وما يصل إلى تسعة آلاف شخص، على أن ينتشر مئات من عناصر الشرطة لتعزيز احترام الإغلاق.

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