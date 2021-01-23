الصحة العالمية: من المبكر جدًا التوصل إلى استنتاجات حول منشأ كورونا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ فى منظمة الصحة، إن "كل الفرضيات مطروحة على الطاولة، ومن المؤكد أنه من المبكر جدًا التوصل فى شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها".

وأضاف رايان خلال مؤتمر صحفى فى جنيف، أن "هناك ملاحظات علمية مختلفة فى مناطق مختلفة من العالم، وجميعها على قدر كبير من الأهمية لأنها تشكل الصورة المتكاملة".

وتابع: "لنعد خطوة إلى الوراء، ولنتتبع الأدلة والعلم، فريقنا موجود على الأرض ويخوض تجربة جيدة فى العمل مع زملائنا الصينيين"، مشيرًا إلى أن العمل الآن جار لإعداد البيانات.

وأضاف: "البيانات ستقودنا إلى حيث يجب أن تكون الخطوة التالية للنظر فى منشأ هذا الفيروس"، مختتمًا: "مبكر جدًا التوصل إلى أى استنتاج، لكننا نعتقد أننا نحقق بعض التقدم، ونأمل فى أن نستمر بذلك من أجل مصلحة الصحة العامة فى المستقبل".

وتعتبر منظمة الصحة أن تحديد مسار انتقال الفيروس الذى أودى بحياة أكثر من مليونى شخص حتى الآن، وأصاب عشرات الملايين، وأضر بالاقتصاد العالمى، من الحيوان إلى الإنسان أمر ضرورى لمنع تفشى أوبئة مشابهة فى المستقبل، ويبدأ التحقيق من المكان الذى ظهرت فيه أولى الإصابات.

وكان فريق من خبراء المنظمة وصل إلى ووهان فى 14 يناير، للتحقيق فى منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات فى المدينة بوسط الصين.