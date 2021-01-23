إصابة 200 من الحرس الأمريكى بكورونا أثناء حفل تنصيب بايدن

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المسؤول الذى اشترط عدم ذكر اسمه، إن هذا العدد قد يزيد، لكنه لا يزال يمثل نسبة ضئيلة بين أكثر من 25 ألف جندى كانوا موجودين فى العاصمة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

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