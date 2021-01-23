الأرصاد العمانية: الطقس مغبر مع تكاثف السحب المنخفضة على بعض المحافظات

قالت الأرصاد الجوية العمانية إن الطقس اليوم سيكون مغبرا بوجه عام على معظم محافظات السلطنة، وتكاثف جيد للسحب المنخفضة على محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة وانتشار العوالق الترابية والغبار على سواحل بحر عمان ومحافظتي مسندم وجنوب الشرقية.

وفقا للشبيبة ستهب الرياح على معظم محافظات السلطنة رياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة فيما تكون نشطة على السواحل والمناطق الصحراوية والمكشوفة.

وحول حالة البحر قالت الأرصاد إنه سيكون متوسطا إلى هائج الموج على معظم محافظات السلطنة ويصل أقصى ارتفاع له مترين ونصف المتر.

وتبلغ درجة الحرارة العظمى في ولاية السيب 23 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.. وفي مدينة صلالة تبلغ درجة الحرارة العظمى 29 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية.