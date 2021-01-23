وزيرة العدل اللبنانية تعليقا على الطلب السويسري: نحن بحاجة إلى ثقة المجتمع الدولي

استنكرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، ماري كلود، الهجوم الذي يشنه البعض على القضاء السويسري؛ بعد طلبه بشأن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة.
وغردت وزيرة العدل اللبنانية ماري كلود نجم، عبر "تويتر"، قائلة إنّ "القضاء السويسري وجّه إلى القضاء اللبناني طلب مساعدة قضائية والقضاء اللبناني استجاب".
وواصلت تغريدتها قائلة "فلنترك الملف في إطاره القضائي".
وأضافت "الحملة التي تستهدف القضاء السويسري تسيء إلى سمعة لبنان، وتنال من موضوعية إعلامه.. لبنان بحاجة إلى ثقة المجتمع الدولي.. لا العكس".
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