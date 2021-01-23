الهند تسجل 14256 إصابة جديدة بفيروس كورونا و152 وفاة خلال 24 ساعة

سجلت الهند 14 ألفا و256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و639 ألفا و684 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة /إنديا توداي/ الهندية اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 152 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 153 ألفا و184 شخصا.ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 185 ألفا و662 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و300 ألف و838 شخصا.
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