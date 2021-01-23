توقعت الأرصاد الجوية البحرينية، أن يسود اليوم طقس بارد مع بعض السحب أحيانًا وتصاعد الأتربة في بعض المناطق خلال ساعات الصباح.
وأفادت الأرصاد العمانية، بأن الرياح اليوم تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 13 و18 عقدة، وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانًا خلال الصباح، وتقل سرعتها من 8 إلى 13 عقدة خلال الليل.
كما حذرت إدارة الأرصاد الجوية أيضا من رياح شديدة السرعة.
وعن ارتفاع الموج، فقد أشارت الأرصاد العمانية إلى أنها تكون من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر.
وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 11 درجة مئوية، بينما الرطوبة النسبية العظمى 75% والصغرى 35%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد البحرينية تصدر تحذيرا بشأن طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.