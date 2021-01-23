بنما تسجل أول حالة إصابة من سلالة كورونا المكتشفة في جنوب أفريقيا

أعلنت وزارة الصحة في بنما تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جنوب إفريقيا.
وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم السبت أن الحالة لمواطن زيمبابوي ويبلغ من العمر 40 عاما وكان قد دخل بنما قادما من جنوب إفريقيا في 5 يناير الجاري، فيما كانت رحلته قد توقفت في هولندا قبل الوصول لبنما.
وأضافت الوزارة أنه تم عزل المصاب، وخضوعه للبرتوكول العلاجي الذي يتم تطبيقه في بنما.يذكر أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في بنما بلغت 305 ألاف و752 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 4 آلاف و944 حالة.
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