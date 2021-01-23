المرصد السوري: الجيش السوري يضرب معاقل الإرهاب في مناطق متعددة

أفاد المرصد السوري بنشوب معارك طاحنة بين قوات الجيش السوري والفصائل الإرهابية المسلحة في عدد من الأماكن ضمن خفض التصعيد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وأشار المرصد إلى أن قوات الجيش السوري وجهت قصفًا قويا للعناصر الإرهابية في مناطق البارة ومحيط كنصفرة والفطيرة وبينين وفليفل بريف إدلب الجنوبي.
ولفت المرصد السوري إلى أن العناصر الإرهابية قامت بالرد على القوات السورية المتمركزة في قرية الملاجة وقرى وبلدات أخرى جنوبي إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية إلى الآن.
وكان المرصد السوري وثق أمس، مقتل عنصر في الفصائل المقاتلة على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية، حيث شهدت محاور ريف اللاذقية استهدافات متبادلة بين عناصر من الجيش السوري من جهة، والإرهابيين من جهة أخرى.
كما لفت المرصد السوري، الي قصف مدفعي نفذته قوات الجيش السوري على محور السرمانية ومواقع محيطة في سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.
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