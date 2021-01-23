محادثات متعددة بين إسرائيل وقطر .. اعرف التفاصيل

أعلنت الإذاعة الإسرائيلية العامة "كان" اليوم السبت عن محادثات عدة أجراها وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع نظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي.

ونقلت القناة عن مصدر لم تكشف هويته أن الوزيرين أجريا محادثات عدة مرات في ظل التوترات مع قطاع غزة، كان آخرها قبل شهر، إذ تناولت من بين أمور عدة، التوترات حول قطاع غزة، وبعدها وافقت الدوحة على تحويل 30 مليون دولار تمويلات إلى حركة حماس فى غزة شهريا لمنع التصعيد.

ووفق القناة فإن المحادثات التي جرت، جزء من اتجاه تقوم به إسرائيل من أجل تعزيز علاقاتها مع قطر، على الرغم من أن الدوحة لم تتخذ خطوات علنية فيما يتعلق بتعزيز علاقاتها مع إسرائيل، مع أنها استضافت في الماضي مسؤولين إسرائيليين كبارا في اجتماعات في البلاد، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" يوسي كوهين وأعضاء كبار آخرين في مؤسسة الأمن.

ورجحت القناة بما أن العلاقات جيدة بين الدوحة وطهران، أن تكون هذه المحادثات مؤثرة في ضوء نية إدارة جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي والمفاوضات مع الإيرانيين، خصوصا أنها تزامنت مع دعوة الشيخ محمد دول الخليج لإجراء محادثات مع إيران، في مقابلة لتلفزيون بلومبرج بثت الثلاثاء الماضي.