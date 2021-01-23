استطلاع: أغلبية ضئيلة من الأمريكيين تريد إدانة مجلس الشيوخ لترامب

جدة - نرمين السيد - أكد استطلاع لـ "رويترز/ إبسوس"، أن أغلبية بسيطة من الأمريكيين تؤيد ضرورة إدانة مجلس الشيوخ للرئيس السابق دونالد ترامب، بتهمة التحريض على العصيان ومنعه من تولى مناصب عامة.





وبحسب الوكالة الإخبارية، أظهر استطلاع الرأى العام الذى تم إجراؤه يومى الأربعاء والخميس، أن 51% من الأمريكيين يعتقدون أنه يجب إدانة ترامب بالتحريض على اقتحام مبنى الكونجرس فى السادس من يناير الجارى، بينما قال 37% إنه يجب عدم إدانة ترامب، و12% غير متأكدين إزاء الأمر.

ولدى سؤالهم عن المستقبل السياسى للرئيس الجمهورى السابق، قال 55% من الأمريكيين إنه يجب عدم السماح لترامب بشغل منصب عن طريق الانتخابات مرة أخرى، بينما قال 34% إنه ينبغى السماح له القيام بذلك، وقال 11% إنهم غير متأكدين.

وبحسب "رويترز"، فإنه إذا صوت مجلس الشيوخ لإدانة ترامب، سيكون من الضرورى إجراء تصويت ثان لمنعه من تولى المنصب مرة أخرى، وأظهر الاستطلاع انقسام الردود بشكل شبه كامل على أسس حزبية.

كما أظهر الاستطلاع، أن 9 من كل 10 ديمقراطيين يطالبون بإدانة ترامب ومنعه من تولى المنصب مرة أخرى، فقد وافق أقل من 2 من كل 10 جمهوريين على ذلك.