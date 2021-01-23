عاجل.. 16 مصابا فى انفجار مجهول بمنزل فى بيت حانون شمال غزة

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر محلية، إن الطواقم الطبية نقلت 16 مصابًا من محيط المنزل الذى هزه انفجار ضخم فى حى أبو عودة فى بلدة بيت حانون، حيث تصاعدت ألسنة الدخان فى مكان الانفجار.

كما أظهرت الصور التى نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، دمارًا كبيرًا فى المنزل الذى وقع فيه الانفجار، حيث انهارت أجزاء واسعة منه، فيما لم يتم الكشف عن أسباب الانفجار.

وفى بيان له، قال الناطق باسم وزارة الداخلية فى قطاع غزة، إن "انفجارًا وقع فى أحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، صباح اليوم السبت، أدى لوقوع عدد من الإصابات".

وأضاف: "وصلت قوات من الشرطة وأطقم الخدمات الطبية والدفاع المدنى إلى المكان، وتقوم بواجبها فى إخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار".