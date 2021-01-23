البرازيل: وفاة شخص كل 6 دقائق بكورونا فى ساو باولو

جدة - نرمين السيد - أعلنت ولاية ساو باولو البرازيلية، أمس الجمعة، إغلاق الحانات والمطاعم اعتبارًا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلى للبلاد طوال أيام الأسبوع، بما فى ذلك أيام العطل، لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذى يقتل شخصًا واحدًا كل 6 دقائق.





وبحسب "فرانس برس"، ستدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ بدءًا من الإثنين المقبل حتى يوم 7 فبراير فى مدينة ساو باولو الكبرى، ومعظم بلديات أغنى ولاية فى البرازيل، التى تضم أكبر عدد من السكان.

وقال حاكم الولاية جواو دوريا، إن "موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد تضرب العالم وآثارها ملموسة فى البرازيل وولاية ساو باولو"، لافتًا إلى أن "ارتفاع عدد الإصابات وعدد الذين يدخلون المستشفيات مقلق جدًا".

وقال منسق خلية مكافحة كورونا، جواو جاباردو، إن "هناك وفاة واحدة كل 6 دقائق" بسبب كوفيد-19 فى ولاية ساو باولو، محذرًا من "سيناريو الأيام المقبلة غير مطمئن، بل بالعكس، إنه قاتم وخطر نقص فى أسرة العناية المركزة، إذا لم تتخذ ساو باولو إجراءات خلال وقت قصير".

وأكد جواو دوريا أنه لن يتراجع على الرغم من ضغوط الأوساط الاقتصادية والرئيس جايير بولسونارو الذى يعارض أى شكل من أشكال العزل أو إبطاء النشاط الاقتصادى.

وقال إن "ساو باولو ليس لديها حكومة شعبوية تتخلى عن مواطنيها"، فى إشارة واضحة إلى بولسونارو الذى قد يكون منافسا له فى الانتخابات الرئاسية المنتظرة فى 2022.

وسجلت البرازيل 215 ألف وفاة، بينها أكثر من 51 ألف حالة فى ولاية ساو باولو وحدها، كما أطلقت البرازيل الأسبوع الجارى، حملة تلقيح وطنية لسكانها البالغ عددهم 212 مليون نسمة.