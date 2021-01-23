هجوم صاروخي يستهدف مطار العاصمة العراقية بغداد

أعلنت إدارة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، شن عملية أمنية واسعة ضد انتشار السلاح، وتنظيم داعش الإرهابي، والجريمة المنظمة في العراق.
وقالت العمليات المشتركة العراقية إن مطار العاصمة بغداد تعرض لقصف أمس، أسفر عن سقوط صاروخين خارج المطار، وإصابة آخر لمنزل مواطن.
وأضافت أن القصف الذي استهدف مطار بغداد، لم يسفر عن سقوط أي ضحايا.
وذكرت أن الاستخبارات العراقية تجري تحريات مكثفة لجمع معلومات حول منفذي هذا الهجوم على مطار بغداد.
يأتي ذلك مع استمرار الهجمات الصاروخية على العراق خلال الفترة الماضية.
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