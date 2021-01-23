زلزال بقوة 7ر4 درجة يضرب جنوب غربي الصين دون أنباء عن وقوع خسائر

ضرب زلزال بقوة 7ر4 درجة على مقياس ريختر مقاطعة "يونان" جنوب غربي الصين اليوم السبت، فيما لم ترد أنباء عن أي خسائر بشرية أو مادية حتى الآن.

وذكر مركز شبكات رصد الزلازل الصيني - في بيان اليوم - أن مركز الزلزال تم رصده على عمق 10 كيومترات بمحافظة "يانجين" في مدينة "تشاوتونغ" الساعة 9:59 صباحا بتوقيت بكين، مشيرا إلى أن سكان المدن المجاورة ومدينة "تشنغدو" عاصمة مقاطعة سيتشوان على بعد حوالى 273 كيلومترا شعروا بالهزة الأرضية.