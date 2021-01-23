انفجار ضخم يضرب بيت حانون شمال قطاع غزة وسقوط مصابين.. صور

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين نتيجة انفجار ضخم وغامض وقع صباح اليوم السبت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان بعد سماع دوي انفجار عنيف وقامت بنقل ثماني اصابات الى المشفى الاندونيسي شمال القطاع.

كما أدى الانفجار إلى إلحاق أضرار بعدد من المنازل داخل البلدة.

من جانبه قال "اياد البزم" الناطق باسم الداخلية بغزة ان انفجارا وقع في أحد المنازل ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، أدى لوقوع عدد من الإصابات.

وأكد في تصريح لوكالة "معا" الفلسطينية ان قوات من الشرطة وطواقم الخدمات الطبية والدفاع المدني وصلت إلى المكان، وتقوم بواجبها بإخلاء الإصابات، وتم فتح تحقيق لمعرفة مسببات الانفجار.

وقال مصدر طبي لـ"معا" إن طواقم الاسعاف نقلت 27 اصابة بانفجار بيت حانون.