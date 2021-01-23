ضمن برنامج أمان.. صرف 16.7 مليون درهم لكبار المواطنين والمقيمين في الإمارات

قدمت جمعية بيت الخير الإماراتية، ما يزيد على 16.778 مليون درهم لعدد كبير من كبار المواطنين والمقيمين، استفاد منها عدد 957 من فئة كبار المواطنين ضمن الأسر المسجلة في برنامج «أمان» للتكافل المجتمعي، وتتقاضى مساعدات نقدية وغذائية بشكل شهري، حيث حصلوا خلال عام 2020 على ما يزيد على 15.309 مليون درهم، موزعة على 10 مشاريع وبرامج، فيما قدمت مساعدات لنحو 485 حالة من كبار السن المقيمين بما يقارب 1.5 مليون درهم، أنفقت من خلال 8 مشاريع وبرنامج.

وأكدت الجمعية ، وفقا لما نشرته صحيفة الإتحاد، أن كبار المواطنين وكبار السن، يعدوا أحد أكبر الفئات التي استفادت من خدمات الجمعية العام الماضي، بما يضمن تعزيز توفير سبل الحياة الكريمة لأصحاب الأيادي البيضاء من كبار المواطنين والمتقاعدين.

وقال عابدين العوضي، مدير عام الجمعية: «توزعت المساعدات المقدمة لكبار المواطنين وكبار السن من المقيمين، ما بين مساعدات شهرية وأخرى طارئة، حيث استفاد من المساعدات الشهرية 957 مواطنًا ومواطنة بـ9.798 مليون درهم».

وأضاف: «واستفاد من المساعدات الطارئة لكبار المواطنين، 544 شخصًا بما يتجاوز 1.264 مليون درهم، و7 أشخاص من مشروع علاج بقيمة تقارب 53 ألف درهم، بخلاف المشاريع الأخرى التي يعتبر معظمها مشاريع ومناسبات موسمية».

ولفت إلى صرف مساعدات للمستلزمات المنزلية لعدد 48 حالة من كبار المواطنين من الحالات المعروضة على اللجنة المختصة، بإجمالي 265.404 دراهم.