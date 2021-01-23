أول دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بسبب المهاجرين.. تفاصيل

رفع المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية، دعوى قضائية ضد الرئيس الجديد جو بايدن، بسبب قراره بتوقيف ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة لمدة 100 يوم، بسبب اتفاق سابق بين إدارة دونالد ترامب وولاية تكساس.



وينص الاتفاق الذي تم بين إدارة ترامب وتكساس ضرورة التشاور مع وزارة الأمن الداخلي للولاية في حالة إجراء أي تغييرات على القرار السابق.

وقالت الدعوى المقدمة من تكساس: "إن قرار إدارة بايدن تجاهلت المبادئ الدستورية الأساسية وانتهكت التعهد المكتوب بالعمل بشكل تعاوني مع ولاية تكساس لمعالجة أزمة الهجرة".

يذكر أن الاتفاق الذي تم بين إدارة ترامب ووزارة الأمن الداخلي وتكساس في أيام ولايته الاخيرة كان يهدف إلى تعطيل أي قرار عاجل من بايدن بشأن الهجرة.



ويهدف قرار بايدن، لضمان وجود نظام إنفاذ عادل وفعال بشأن الهجرة، والمهاجرين غير الشرعيين، لحماية الأأمن القومي وأمن الحدود والسلامة العامة.