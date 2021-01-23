رابط دليل القبول في الجامعات السودانية 2021 || عبر رابط daleel.admission.gov.sd موعد التسجيل

جميع الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية السودانية، يترقبون نسب القبول في الجامعات من خلال دليل القبول في الجامعات السودانية، والتي تصدره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية، وتعمل الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات في جمهورية السودان بوضع ألمسات الأخيرة الآن على نسب القبول في الجامعات، خاصة بعد إعلان نتائج الشهادة الثانوية مطلع الأسبوع الجاري، والآن يبحثون عن الجامعات والكليات التي سيلتحقون بها لاستكمال دراستهم.

رابط دليل القبول في الجامعات السودانية

يمكن لجميع طلاب الثانوية العامة في السودان الدخول على رابط القبول الرسمي والتعرف على نسب القبول في الجامعات السودانية، وتسجيل رغباتهم حسب النسب التي ستحددها وزارة التعليم العالي والتي تتناسب مع درجاتهم في الشهادة الثانوية.

نسب القبول المتوقعة للجامعات السودانية 2021

في ظل تدني نسبة النجاح العامة في الشهادة الثانوية العامة، فمن المتوقع انخفاض نسب القبول في معظم كليات القمة هذا العام بعد أن جاءت نسبة النجاح العامة 55.9%، حيث دخل الامتحان نحو 484 ألف طالب وطالبة في عموم السودان لم ينجح منهم غير 270 ألف طالب وطالبة، وهي نسبه ضعيفة مقارناً بالسنوات الماضية التي كانت نسبة النجاح أكثر من هذه النسبة.

موعد إعلان نسب قبول الجامعات السودانية وكيفية التسجيل

حتى اللحظة لم يتم نسب القبول في الجامعات السودانية ولم تعلن الجامعات السودانية، ” جامعة الخرطوم، جامعة أم درمان، جامعة وادي النيل، جامعة السودان، جامعة الجزيرة، جامعة شندي، وغيرها من الجامعات في مختلف ولايات السودان” أي تفاصيل عن نسب القبول بها أنتظاراً لما ستعلنه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الحدود الدنيا للقبول بكل جامعة.

القبول في الجامعات السودانية 2021

أحبائنا الطلاب عند دخولكم الآن على الرابط الموجود في صدر المقال سوف تظهر لكم عبارة، “دليل القبول لمؤسسات التعليم العالي لمستوى البكالوريوس والدبلوم التقني للعام الدراسي 2020/2021” وفي حالة إقرار نسب القبول من وزارة التعليم العالي سوف يتم تفعيل الرابط وتشغيله، كي يستقبل الطلاب وتسجيل رغباتهم لمده تتراوح بين 10 أيام و15 يوم من تاريخ فتح الموقع لإستقبال تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في شهادة الثانوية العامة السودانية، مع تمنياتنا للجميع أن يلتحقوا في الجامعات و الكليات التي يرغبون في الدخول بها.