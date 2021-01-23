السيسي يفتتح مشروعا ضخما "للأسماك" في بورسعيد

يفتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد والذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.
وقال بيان نشرته صفحة المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك": "مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ليضيف إنجازا جديدا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التي تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة السيسي".
وأضاف: "يساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات بهذا المجال".
وتابع البيان قائلا إن المشروع "يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني".
واختتم أنه من المقرر أن "يفتتح السيد الرئيس أيضا بالفيديو كونفرنس عدد آخر من المشروعات الخاصة بإنتاج الرخام والغرانيت برأس سدر والعين السخنة، بالإضافة إلى مشروعات للألبان والإنتاج الحيواني بالنوبارية والفيوم".
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