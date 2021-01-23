جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال دودا، الحليف السياسى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ذلك سيصب فى مصلحة إدارة بايدن لمواصلة بناء قوة عسكرية لها فى أوروبا الشرقية، مشيرًا إلى أن بولندا لطالما رأت أن الولايات المتحدة هى الضامن لأمنها من روسيا المجاورة.
يذكر أن دودا طالب من قبل ببناء "فورت ترامب"، لتمركز الجنود الأمريكيين فى بولندا، الدولة العضو بحلف شمالى الأطلسى "ناتو".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تطالب بايدن بتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى على أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.