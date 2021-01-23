بولندا تطالب بايدن بتعزيز الوجود العسكرى الأمريكى على أراضيها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال دودا، الحليف السياسى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن ذلك سيصب فى مصلحة إدارة بايدن لمواصلة بناء قوة عسكرية لها فى أوروبا الشرقية، مشيرًا إلى أن بولندا لطالما رأت أن الولايات المتحدة هى الضامن لأمنها من روسيا المجاورة.

يذكر أن دودا طالب من قبل ببناء "فورت ترامب"، لتمركز الجنود الأمريكيين فى بولندا، الدولة العضو بحلف شمالى الأطلسى "ناتو".