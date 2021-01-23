السودان: الوساطة الإفريقية غير مجدية فى ملف سد النهضة ولدينا وسائل للرد

جدة - نرمين السيد - شدد وزير الإعلام السودانى، فيصل محمد صالح، على أن السودان لا يقبل فرض الأمر الواقع فى قضية سد النهضة، مؤكدًا أن بلاده لديها وسائل للرد على مثل هذه السياسة التى تحاول إثيوبيا فرضها، وأن الوساطة الإفريقية غير مجدية فى شكلها القديم.





وفى تصريحات نقلتها قناة "العربية"، اليوم السبت، قال محمد صالح إن السودان متضرر فى ملف سد النهضة، ولابد من اتفاق يحميه، مشددًا على أن المفاوضات هى السبيل الوحيد لحل أزمة سد النهضة، وأن الخرطوم لا تريد التصعيد.

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