السعودية: سماع دوى انفجار واعتراض هدف معاد فى سماء الرياض

جدة - نرمين السيد - أعلن التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن، اليوم السبت، اعتراض وتدمير هدف جوى معاد كان ينطلق تجاه العاصمة السعودية الرياض، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





وتصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية الحوثية التى تستهدف المملكة العربية السعودية خلال الأونة الأخيرة، كان أقربها أمس الجمعة، عندما اعترضت دفاعات التحالف العربى 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشا الحوثى باتجاه المملكة، إضافة تدمير زورق مفخخ جنوب البحر الأحمر.

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