السفير الأمريكي في إسرائيل: تقارب بايدن مع إيران يعرض اتفاقيات التطبيع مع الدول العربية للخطر

حذر السفير الأمريكي في إسرائيل المنتهية ولايته، ديفيد فريدمان، من أن أي قرار للرئيس جو بايدن بإلغاء العقوبات والتقارب مع إيران سيعرض اتفاقيات تطبيع العلاقات الأخيرة بين إسرائيل ودول عربية للخطر.

وأشار فريدمان، في مقابلة مع صحيفة "يسرائيل هيوم" إلى أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والسودان والمغرب تعتبر مهمة للغاية للاستقرار الإقليمي.

وأعرب عن اعتقاده بأن هذه الاتفاقيات التي رعاها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "لها القدرة على تغيير الشرق الأوسط خلال المئة عام المقبلة"، مضيفا أن الوقت "لا يزال مبكرا نظرا لأن الاتفاقيات جديدة ولا ينبغي التقليل من أهميتها".

وقال فريدمان: "من الواضح أن الخطر الأكبر الذي يواجه تلك الاتفاقيات هو تمكين إيران.. وأعتقد أن ذلك سيزيل الولايات المتحدة كلاعب موثوق به في هذه المنطقة، وهذا خطير جدا".

وأضاف: "إذا كانت الولايات المتحدة ستعيد تمكين إيران، فلن تكون واشنطن في وضع يمكنها من المضي قدما في تلك الاتفاقيات لأنها ستفقد مصداقيتها.. أعتقد أنه سينتج عن ذلك احتكاك بين جميع الأطراف وسيدفع الزخم إلى الوراء".

وتابع: "إذا كانت إدارة بايدن ستمنح الإيرانيين طريقا لامتلاك سلاح نووي، فإنها ستهدد مصداقية أمريكا في هذه المنطقة.. أعتقد أننا لسنا في وضع أسوأ ، لأسباب لا يمكنني مناقشة بعضها.. سنكون في حالة أفضل بكثير إذا أبقينا على العقوبات ضد إيران، وأنا لا أقترح ألا نحاول عقد صفقة مع إيران، لكن إذا عقدنا صفقة، فلنتأكد من عدم وجود أية فرصة لامتلاك طهران أسلحة نووية".