أكد وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح، اليوم السبت، أن السودان لا يقبل بفرض الأمر الواقع في قضية سد النهضة.
وقال الوزير السوداني: " لدينا وسائل للرد على فرض سياسة الأمر الواقع في سد النهضة".
وتابع: "الوساطة الأفريقية بملف سد النهضة بشكلها القديم غير مجدية، المفاوضات هي السبيل لحل أزمة سد النهضة ولا نريد التصعيد".
وذكر في تصريحات له أن: "السودان متضرر في ملف سد النهضة ولا بد من اتفاق يحميه".
ومن ناحية أخرى، أعرب وزير الخارجية السوداني المكلف، الدكتور عمر قمرالدين، عن أمله في عدم بدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة الإثيوبي إلا بعد التوصل لاتفاق مُلزم وواضح.
جاء ذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الخميس الماضي، والذي أكد من جانبه أن السودان بلد واعد بالفرص وستواصل بريطانيا دعم شعبه من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح قمر الدين أنهما ناقشا القضايا الاقتصادية التي يمر بها السودان، فضلًا عن تطورات الأحداث الأخيرة على الحدود مع إثيوبيا، ومراحل ملء سد النهضة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريحات شديدة اللهجة من السودان حول سد النهضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.