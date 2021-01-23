أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، استهداف مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس".

وأضاف البيان أن صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة "حي الجهاد"؛ مما أدى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية.