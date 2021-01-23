الصحة البحرينية: 146 مليونا و657 ألف دينار ميزانية شراء الأدوية

كشفت وزيرة الصحة البحرينية فائقة الصالح، عن أن إجمالي المبلغ المخصص من قبل الوزارة لتوفير جميع الأدوية بلغ 146 مليونا و657 ألف دينار في ثلاث سنوات.

وأوضحت وزيرة الصحة، في ردها على سؤال للنائب د. سوسن كمال بشأن مخصصات شراء الأدوية وفقًا لما نشرته صحيفة أخبار الخليج البحرينية، أن الميزانية التي رصدت لتوفير الأدوية والعقاقير لسنة 2018 بلغت 47725000 دينار، فيما بلغت عام 2019 مبلغ 49447000، وفي 2020 تم رصد مبلغ 49484979 دينارا.

وأوضحت الوزيرة أنه فيما يخص الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية فقد بلغت الكلفة حوالي 3185131 دينارا في عام 2018، في حين بلغت الكلفة حوالي 2796738 دينارا في عام 2019، بينما بلغت الكلفة حتى نوفمبر 2020 حوالي 2838325 دينارا.