نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باكستان تسجل 1927 إصابة جديدة بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في باكستان، اليوم السبت، 43 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 11 ألفاً و247 حالة اليوم.

وبحسب المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تم تسجيل 1927 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وارتفعت حصيلة المصابين في البلاد إلى 530 ألفاً و818 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ويذكر أن إقليم السند الأكثر تضررًا من الجائحة.

وكانت باكستان أجرت حتى الآن سبعة ملايين 602 ألف و380 اختباراً للكشف عن الفيروس، و40 ألفاً و403 في الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت السلطات الصحية الباكستانية، تعافى 484 ألفاً و508 أشخاص في أنحاء البلاد، فيما لا يزال 2283 مريضاً في حالة حرجة.