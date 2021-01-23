play station 5 سعر ومواصفات بلاي ستيشن 5 الاصدار الجديد 2021، حيث طرحت شركة سوني مؤخرا في الأسواق احدث الألعاب الإلكترونية بلايستيشن 5 الإصدار الجديد من سلسلة اللعبة المحببة لمعظم الشباب في العالم play station حيث جاء تصميم اللعبة رائع للغاية مع إضافة بعض المواصفات الفنية الجيدة في الإصدار الجديد، ابهر تصميم لعبة بلايستشن 5 الكثيرون والذي يوحي إلي قدم اللعبة إلي الفضاء، علي كل حال ليس التصميم فقط هو من ابهر المستخدمين بل ستجد في اللعبة أنها تحتوي علي أقراص وأيضا بدون أقراص وتتيح اللعبة الاعتماد علي الأنترنت وهو ما جاء مفاجأة للاعبين، لذا نقدم لكم اهم مواصفات لعبة بلاي ستيشن 5 والسعر في الدول العربية.

تعد اهم المواصفات التي ستجدها في بلاي ستيشن 5 هي التالي:

نظام وحدة المعالجة المركزية من نوعية amd zen 2 مع تردد 3.5 جيجا هرتيز.

يضم الجهاز ذاكرة عشوائية تصل إلي 16 جيجا بايت.

تضم أيضا معالج رسومي من نوعية rdna 2 amd.

تحتوي علي مساعد صوتي ليعرفك بالوقت الذي يتم استغراقه في المستويات.

الذاكرة الداخلية حجمها يصل إلى 825 جيجا بايت.

إمكانية أضافه كارت ميميري (ذاكرة خارجية).

حيث ستشاهد في ps5 لعبة الرجل العنكبوت تلك اللعبة المميزة التي بها العديد من المغامرات وكذلك مجموعة كبيرة للغاية من الألعاب التي تبهرك.

يتوفر اكثر من أصدار فستجد متوافر في الأسواق طراز عادي واخر طراز ديجيتال يتراوح سعر الطراز العادي في الأسواق المصرية 11900 إلى 11800 أما عن سعر جهاز play staion 5 في المملكة العربية إلى 4500 ريال سعودي أما عن متوسط سعر الجهاز في الإمارات 4499 درهم، أما عن سعر الطراز الديجيتال فبالطبع يكون اقل تكلفة سعريا من النوع العادي حيث يكون اقل حجما ولا يضم محرك أقراص، اكتب لنا اسفل المقال في التعليقات ما إذا كان سعر ومواصفات play station 5 مناسب أم لا.