موعد قرعة أبطال أسيا 2021 // تفاصيل تصنيف الفرق السعودية واحتمالية المواجهة في المجموعات

تترقب الجماهير الخليجية التي يمثلها فرق السعودية والإمارات والأردن وقطر، موعد قرعة أبطال أسيا 2021 والمقرر أن تعقد في العاصمة الماليزية وسط إجراءات احترازية مشددة، وسوف يكون أجراء القرعة عن طريق الفيديو كونفرانس خوفاً من فيروس كوفيد 19 الذي يضرب جميع دول العالم في هذا الوقت، على قنوات بي إن سبورت القطرية، وتم تصنيف الفرق المشاركة في البطولة إلي أربع تصنيفات، بحسب عدد البطولات التي حصل عليها كل فريق وإنجازاته في البطولة على مر تاريخها وهو ما سنعرضه في المقال.

موعد قرعة أبطال أسيا 2021 في ماليزيا

أعلن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي على موقع تويتر، أن قرعة الأندية الأبطال وبطولة الاتحاد سوف تجرى في العاصمة “كوالالمبور” يوم 27 من شهر يناير الجاري، في تمام الساعة 18.30 السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة قرعة أبطال أسيا وكأس الاتحاد الأسيوي 2021

سوف تنقل القرعة على الهواء مباشرة من خلال قنوات بي إن سبورت القطرية، أهم قناة رياضية عربية، والمالك الحصري لبطولات الاتحاد الأسيوي وأيضاً سوف تنقل القرعة على قناة الاتحاد الأسوي على اليوتيوب، ومن الجائز أن تنقل على قنوات الكأس القطرية أيضاً.

التصنيف الفرق التصنيف الأول الهلال السعودي، الدحيل القطري، السد القطري، الشارقة الإماراتي، بيرسبولس التصنيف الثاني النصر السعودي، الأهلي السعودي، تراكتور، الريان القطري، شباب الأهلي دبي التصنيف الثالث الوحدات الأردني، باختاكور الأوزبكي، الاستقلال الطاجكي، جوا الهندي. التصنيف الرابع الشرطة العراقي، الفائز من باقي الأندية المتأهلة “الوحدة * القوة الجوية” وباقي الفرق المواجهات العربية في بطولة دوري أبطال أسيا بحسب التصنيف المذكور أعلاه من الجائز أن تتقابل الفرق السعودية بعضها البعض، مثال الهلال في التصنيف الأول من الجائز أن يقع مع الأهلي أو النصر المتواجدون في التصنيف الثاني، وأيضاً ممكن أن تضم المجموعة 3 فرق سعودية مثل الهلال والنصر و الوحدة السعودي، في حال تجاوز فريق القوة الجوية العراقي لأنه سيوضع في التصنيف الثالث، وهذا ينطبق على الفرق القطرية والإماراتية التي يوجد بها أكثر من فريق في تصنيفات مختلفة.

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موعد قرعة أبطال أسيا 2021 وتصنيف الفرق