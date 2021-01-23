تجدد القصف بين الجيش السورى والفصائل الإرهابية المدعومة من تركيا

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان فى بيان له، إن الفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة قصفت مواقع للجيش السورى فى قرية الملاجة وقرى وبلدات أخرى جنوبى إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
وكان المرصد السورى وثق، أمس الجمعة، مقتل عنصر فى الفصائل المقاتلة على محاور جبل التركمان بريف اللاذقية، حيث شهدت محاور ريف اللاذقية استهدافات متبادلة بين عناصر الجيش السورى من جهة، والفصائل من جهة أخرى.
كما رصد المرصد قصفًا مدفعيًا نفذه الجيش السورى على محور السرمانية، ومواقع محيطة فى سهل الغاب بريف حماة الشمالى الغربى.
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