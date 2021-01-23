مجلس الشيوخ الأمريكي يقرر تأجيل محاكمة ترامب لمدة أسبوعين

أعلن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشوك شومر، تأجيل محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب برلمانيا لمدة أسبوعين، حيث يواجه تهمة "التحريض على التمرد". وفيما لا يزال مجلس النواب يعتزم تسليم مادة المساءلة مساء الاثنين المقبل، على أن يؤدي في اليوم التالي أعضاء مجلس الشيوخ اليمين من أجل المحاكمة.. قال شومر "إن الإجراءات ستتوقف في المجلس بعد ذلك حتى الأسبوع الذي يبدأ في 8 فبراير المقبل لإعطاء الادعاء والدفاع وقتا لصياغة المذكرات القانونية المكتوبة وتبادلها، بحسب ما نقلته صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم السبت.

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