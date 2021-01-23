بايدن وترودو يتفقان على أن يلتقيا الشهر القادم

اتفق الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على أن يلتقيا الشهر القادم، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن وأوتاوا إلى إعادة ضبط العلاقات بينهما بعد أربع سنوات من التوتر.

وكان مكتب ترودو قد أعلن - في قراءة للمحادثة الهاتفية التي دارت مع بايدن - أن الزعيمين اتفقا على أن يلتقيا الشهر القادم من أجل الدفع بالعمل الهام الذي من شأنه تجديد أواصر الصداقة العميقة والدائمة بين كندا والولايات المتحدة.. وذلك حسبما نشرت صحيفة /ذا هيل/ الأمريكية على موقعها الإلكتروني.

جدير بالذكر أن الزعيمين قد أجريا محادثة هاتفية الليلة الماضية، هي الأولى من نوعها لبادين منذ توليه الحكم الأربعاء الماضي.

ولم يتضح بعد ما إذا كان الاجتماع سوف يكون وجها لوجه أم افتراضيا.. غير أن قراءة البيت الأبيض للمحادثة جاء بها أن الطرفين اتفقا على أن "يتحدثا مجددا الشهر القادم".

من جانبها قالت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إنه قد يتخذ الأمر بعض الوقت قبل أن يقوم بايدن بأولى جولاته الخارجية.