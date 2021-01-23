بعد القصف الصاروخي.. عودة حركة الطائرات لطبيعتها في مطار بغداد

أكدت سلطة الطيران المدني العراقي اليوم، السبت، أن حركة الطيران في مطار بغداد الدولي طبيعية.

وقال المتحدث باسم سلطة الطيران المدني جهاد كاظم وفقًا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إنه بشأن تأثر حركة الطيران نتيجة تعرض مطار بغداد، إلى ثلاثة صواريخ فإن "الوضع طبيعي في المطار وحركة الطيران طبيعية في بغداد".

وأشار إلى أن "سلطة الطيران ملتزمة بإجراءات الوقاية الصحية في استقبال الوافدين"، لافتًا إلى أن "السلطة تنفذ ما يصدر عن وزارة الصحة من تعليمات بشأن فيروس كورونا".

وأضاف كاظم أن "السلطة أبلغت شركات الطيران العربية والاجنبية والوطنية بعدم صعود أي مسافر من الدول التي تم منع مسافريها من الدخول الى العراق بسبب كورونا"، مؤكدًا أن "الشركات المخالفة للتعليمات تتعرض الى عقوبات الطيران المدني العراقي".

وكانت خلية خلية الإعلام الأمني قد أعلنت، اليوم السبت، عن إطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد ليلة أمس.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "ثلاثة صواريخ أطلقت باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس"، لافتة الى أن "صاروخين سقطا خارج المطار والثالث سقط على دار مواطن في منطقة حي الجهاد، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون تسجيل خسائر بشرية".