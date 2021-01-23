نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائبان بريطانيان يطالبان بتحقيقات بشأن انفجار بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طالب نائبان بريطانيان، بإجراء تحقيق بشأن شركة مسجلة في بريطانيا ربما تكون مرتبطة بالانفجار المدمر الذي وقع العام الماضي في بيروت، حسبما أفادت وكالة رويترز، اليوم السبت.

وكشفت مصادر، أن شركة سافارو ليمتد، مسجلة في عنوان بلندن وهي ملزمة مثل جميع الشركات البريطانية بإدراج اسم من يملكها في سجل الشركات البريطانية، المعروف باسم كومبانيز هاوس.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز هذا الأسبوع

وقالت المرأة المدرجة على أنها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة في كومبانيز هاوس مارينا بسيلو، في رسالة جاءت على البريد الألكتروني لوكالة رويترز، إنها "كانت تعمل كوكيل نيابة عن مالك آخر مستفيد لم تكشف عن هويته".

وأضافت: "الشخص الذي كان ولا يزال دائماً المالك المستفيد النهائي للشركة كان دوماً هو نفس الشخص. وكما تعرفون لا يمكننا الكشف عن اسمه".

ولم تذكر المرأة سبب عدم قدرتها على الكشف عن هويته.