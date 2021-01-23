موعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم 2021/01/23 في الدوري // مباراة الصدارة إعلان القائمة الرسمية

تنتظر جماهير القلعة البيضاء موعد مباراة الزمالك وأسوان اليوم السبت 2021/01/23، على ملعب بتروسبورت والتي ستنقل على قناة أون تايم سبورت الأولى، أهم قناة رياضية عربية في الوقت الحالي، لنقلها المنافسات العالمية، والمباراة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري الممتاز والذي يتصدر ترتيب الدوري المارد الأحمر النادي الأهلي بعد الريمونتادا القوية أمام المقاولون في اللقاء السابق وفوز الأهلي 3-2، بعد أن كان مهزوم في الشوط الأول بهدفين دون مقابل، ويسعى الفارس الأبيض في العودة إلي الصدارة من بوابة زعيم الجنوب نادي أسوان، وفيما يلي قائمة الزمالك لمباراة أسوان اليوم.قائمة الزمالك في مباراة أسوان اليوم التشكيل المتوقع لفريق الزمالك أمام أسوان اليوم
- حراسة المرمى ” محمد أبوجبل”.
- خط الدفاع ” أحمد فتوح، المثلوثي، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني”.
- خط الوسط ” طارق حامد، أمام عاشور، أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، شيكابالا”.
- خط الهجوم ” مصطفى محمد”.
تلعب المباراة اليوم في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر شاشة قناة ON TIME SPORTS HD 1 ويعلق على المباراة المعلق المتميز حاتم بطيشة.ترتيب الفريقين في الجدول قبل مباراة اليوم
|الفريق
|الترتيب قبل اللقاء
|الزمالك
|يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة من 7 مباريات فاز في 6 وأنهزم في واحدة سجل 12 وعليه 2
|أسوان
|في المركز 14 برصيد 6 نقاط من لعب 7 مباريات فاز في 2 وتعادل في 1 وخسر 4 سجل 4 عليه 9
|المباراة
|الزمالك * أسوان
|الموعد
|السبت 2021/01/23 الساعة 17.00 بتوقيت القاهرة، 18.00 بتوقيت مكة المكرمة
|الملعب
|ملعب بيترو سبورت
|المنافسة
|الجولة أل الثامنة من الدوري المصري
|القناة الناقلة والمعلق
|قناة ON TIME SPORTS HD 1 تعليق حاتم بطيشة
- حراسة المرمى ” عمر رضوان”.
- خط الدفاع ” محمد ميدو، شبانه، محمد العشري، الحلواني”.
- خط الوسط ” عبد الله السنجهاوي، هيثم الفيل، سالمون منساه، أحمد صهيري، أحمد خالد”
- خط الهجوم ” جون إيفري”.
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