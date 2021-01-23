تردد طيور الجنة hd 2021، تلك القناة التي أصبح البحث عليها بشكل دائم من قبل الأسر العربية بداية من التحديث الجديد لعام 2021، حيث تقدم القناة سلسلة من البرامج والفقرات التي تعجب ملايين الأسر العربية وليس فقط العربية بل وصل مداها إلي الدول الأجنبية حيث مع بداية العقود الأخيرة بدأت القناة بثها للبرامج باللغات المختلفة، يمتلك هذه القناة شخص يدعي خالد مقداد من أصول فلسطينية ومعه الجنسية الأردنية.

تفاحي العديد من الأسر العربية في الفترات الماضية من توقف أشارة البث الخاصة بقنوات طيور الجنة وطيور يببي نظرا لتغير التردد الجديد مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، الأمر الذي جاء بالحيرة علي البعض لنظرا لعدم التعرف علي التردد الجديد والذي نقدمه إليكم أعزاءي القراء بالجودة الجديدة hd وقبل أن نذكر لكم الترددات الجديدة لمجموعة قنوات طيور الجنة نوضح إليكم اهم نجوم القناة وهم أولاد رئيس ومؤسس القناة خالد مقداد ( جني، المعتصم، جاد، زين، سند، أياد، الوليد، زين، جوان السيلاوي، مراد شريف، براء العويد).



التردد 11315 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل التصحيح 3/4

التردد 11391 معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4

التردد 11623 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 5/6

يمكنك عزيزي القاري استقبال التردد الجديد لقناة طيور بيبى علي القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل التردد التالي:

التردد: 11310 معدل الترميز: 27500 الاستقطاب: عمودي.

شمس لا تغيب: يقدم هذا البرنامج بعض النصائح وزرع القيم في الأطفال.



فزورة مع ألأموره: يقدم هذا البرنامج الطفلة جني مقداد بطريقتها المتميزة.

صوتك كنز: يقدم هذا البرنامج المواهب ذات الأصوات المميزة.

رياضة في رياضة: يقدم هذا البرنامج أهمية الرياضة للأطفال ما دون السن الرابعة عشر.

فيما تعد اشهر الأناشيد التي تلقي استحسان الكثيرون (ماما جابت بيبي، جننتنني). كما يمكنك من خلال تردد قناة طيور الجنة hd 2021 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات متابعة افضل البرامج.