- 1/2
- 2/2
تردد طيور الجنة hd 2021، تلك القناة التي أصبح البحث عليها بشكل دائم من قبل الأسر العربية بداية من التحديث الجديد لعام 2021، حيث تقدم القناة سلسلة من البرامج والفقرات التي تعجب ملايين الأسر العربية وليس فقط العربية بل وصل مداها إلي الدول الأجنبية حيث مع بداية العقود الأخيرة بدأت القناة بثها للبرامج باللغات المختلفة، يمتلك هذه القناة شخص يدعي خالد مقداد من أصول فلسطينية ومعه الجنسية الأردنية.قناة طيور الجنة وطيور بيبي
تفاحي العديد من الأسر العربية في الفترات الماضية من توقف أشارة البث الخاصة بقنوات طيور الجنة وطيور يببي نظرا لتغير التردد الجديد مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، الأمر الذي جاء بالحيرة علي البعض لنظرا لعدم التعرف علي التردد الجديد والذي نقدمه إليكم أعزاءي القراء بالجودة الجديدة hd وقبل أن نذكر لكم الترددات الجديدة لمجموعة قنوات طيور الجنة نوضح إليكم اهم نجوم القناة وهم أولاد رئيس ومؤسس القناة خالد مقداد ( جني، المعتصم، جاد، زين، سند، أياد، الوليد، زين، جوان السيلاوي، مراد شريف، براء العويد).
|التردد
|11315
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|3/4
|التردد
|11391
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|التردد
|11623
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|5/6
يمكنك عزيزي القاري استقبال التردد الجديد لقناة طيور بيبى علي القمر الصناعي نايل سات من خلال تسجيل التردد التالي:
- التردد: 11310
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: عمودي.
- شمس لا تغيب: يقدم هذا البرنامج بعض النصائح وزرع القيم في الأطفال.
- فزورة مع ألأموره: يقدم هذا البرنامج الطفلة جني مقداد بطريقتها المتميزة.
- صوتك كنز: يقدم هذا البرنامج المواهب ذات الأصوات المميزة.
- رياضة في رياضة: يقدم هذا البرنامج أهمية الرياضة للأطفال ما دون السن الرابعة عشر.
فيما تعد اشهر الأناشيد التي تلقي استحسان الكثيرون (ماما جابت بيبي، جننتنني). كما يمكنك من خلال تردد قناة طيور الجنة hd 2021 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات متابعة افضل البرامج.
- Xإقرأ أيضاً: تردد قناة أون تايم سبورتس OnTime Sports الجديد 2021 جميع القنوات 1 و2 و3
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة طيور الجنة hd 2021 وطيور بيبي على النايل سات وعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.