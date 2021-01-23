قصف صاروخى يستهدف مطار بغداد بـ 3 صواريخ كاتيوشا

جدة - نرمين السيد - وأشارت مصادر "رووادو" إلى أنباء عن استهداف قاعدة "فكتوريا" العسكرية الأمريكية فى هجوم مسلح أعقبه تحليق للطائرات المسيرة. وكانت عشرات الهجمات الصاروخية استهدفت منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنوداً أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية فى بغداد، خلال الأشهر الماضية. كما اعتقلت القوات العراقية مقاتلين من كتائب حزب الله العراقى فى يونيو الماضى، على خلفية الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، غير أنها أفرجت عنهم بعد 4 أيام.

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