واشنطن تنوى مراجعة اتفاق السلام الأفغانى مع طالبان

جدة - نرمين السيد - بحث مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان، فى اتصال هاتفى مع نظيره الأفغانى حمد لله محب، أمس الجمعة، الالتزام الأمريكى بالشراكة الأمريكية الأفغانية وتحقيق السلام للشعب الأفغانى.





وبحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، قال البيان الصادر عن مجلس الأمن القومى الأمريكى، اليوم السبت، إن سوليفان أكد خلال اتصاله مع نظيره الأفغانى، أن أمريكا ستدعم عملية السلام بجهد دبلوماسى قوى وإقليمى، يهدف إلى مساعدة الجانبين على تحقيق تسوية سياسية دائمة وعادلة ووقف إطلاق نار بشكل دائم.

كما أشار سوليفان إلى عزم الولايات المتحدة على مراجعة الاتفاق الذى تم التوقيع عليه مع حركة طالبان فى فبراير 2020، بما فى ذلك تقييم ما إذا كانت طالبان تفى بالتزاماتها لقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية للحد من العنف فى أفغانستان، والمشاركة فى مفاوضات ذات مغزى مع الحكومة الأفغانية وأصحاب مصالح آخرين.

ومن جانبه، قال محب: "أؤكد مجددًا أن أفغانستان مازالت تلتزم بالشراكة القائمة مع الولايات المتحدة، وسنعمل عن كثب معًا لتحقيق سلام ومكافحة الإرهاب والمشاركة الإقليمية.