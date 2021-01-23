أعلنت وزارة التعليم السعودية عن إطلاق التطبيق الإلكتروني "مصحف مدرستي".

ويتضمن التطبيق الجديد سبع ميزات، وهي: عرض سور القرآن المقررة في خطة الطالب الدراسية للحفظ والتلاوة، وكذلك توفير تلاوات متعددة وتوفير تفاسير للآيات متضمنة الإعجاز العلمي واللغوي. كما يوفر التطبيق خاصية الاستماع للآيات وتكرارها وتحديد عدد التكرارات بجانب تمكين الطالب من الحفظ والترديد مع المقرئ، وكذلك توفير للطالب خاصية تسجيل قراءته وحفظها ومشاركتها. ويمكن التطبيق الطالب من استعراض واجبات مقرر القرآن المسندة له من معلمه وحلها. وأشارت وزارة التعليم إلى أن تطبيق مصحف مدرستي متوفر الآن على جميع الأجهزة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء سعودي جديد لخدمة طلاب المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.