الوضع الوبائي خطير.. دولة عربية تتجه للإغلاق الشامل بسبب كورونا

كشفت وزارة الصحة التونسية، عن صعوبة الوضع الوبائي في البلاد والذي وصفته بالخطير، مؤكدة أن هناك توصية بحظر شامل كل نهاية أسبوع.
وكانت السلطات الصحية التونسية، أعلنت أن الوفيات اليومية بسبب فيروس كورونا تجاوزت 100 حالة، لأول مرة منذ ظهور العدوى في البلاد في شهر مارس من العام الماضي، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات المسجلة في البلاد إلى 6 آلاف و92 حالة.
ومن جانبه وصف وزير الصحة التونسي، فوزي مهدي هذه الحصيلة بالمؤسفة جدا.
كما أكد أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ستعقد اجتماعا من أجل تقديم مقترحاتها إلى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا، حول الإجراءات الممكن اتخاذها من أجل مكافحة هذا المرض.
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