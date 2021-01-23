منخفض جوي بارد.. أرصاد لبنان: طقس الغد صاف مع قليل من الغيوم

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني اللبنانية، أن يكون الطقس غدا الأحد صافيا مع قليل من الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع تكون الجليد على ارتفاع 1400م.
وأوضحت الأرصاد اللبنانية وفقا لـ "ليبنانون ديبايت"، أن الطقس المستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ويستمر حتى بعد ظهر الأربعاء المقبل، حيث من المتوقع أن يتأثر الحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي بارد، ومن المتوقع أن يكون المعدل الوسطي لدرجات الحرارة لشهر يناير على الساحل: من 11 الى 19 درجة مئوية في الظل.
وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس اليوم السبت غائم جزئيا صباحا، يتحول إلى قليل من الغيوم ظهرا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة ورياح ناشطة شمالا مع استمرار تكون الجليد على ارتفاع 1300م، أما الأحد صاف إلى قليل الغيوم مع إرتفاع بسيط بدرجات الحرارة مع بقاء تكون الجليد على ارتفاع 1400م. و الإثنين قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة ويستمر تكون الجليد على ارتفاع 1400م.
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