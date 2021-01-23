نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روسيا تعتقل العشرات خلال مظاهرات للإفراج عن نافالني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة الروسية، اليوم السبت، 238 شخصًا حتى الآن خلال مظاهرات في أنحاء البلاد، استجابة لدعوة المعارض المحتجز أليكسي نافالني.

اندلعت مظاهرات في 70 مدينة بمختلف أنحاء روسيا، اليوم السبت، للمطالبة بالإفراج عن زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني.

وقد وحذر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمهور من المشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

وكانت السلطات الروسية، حظرت التظاهرات لعدة أشهر بسبب اللوائح الرامية إلى السيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وقد اعتقلت السلطات، العديد من مساعدي نافالني بمن فيهم السكرتيرة الصحفية كيرا يارمش.