طريقة تسجيل حساب ولي أمر جديد في نظام نور 1443 بالخطوات

تبدأ يوم غد الأحد الموافق الحادي عشر من شهر جماد ثاني 1442 أي الرابع والعشرون من يناير 2021، تسجيل طلبة وطالبات الصف الأول الإبتدائي في المدارس الحكومية والأهلية والعالمية للسعوديين والغير سعوديين، مع العلم أنه يتم من خلال تسجيل حساب ولي أمر جديد في نظام نور أولاً، ليتم استحدام بيانات ولي الأمر، والطالب المستجد، في التقدم إلى المدرسة المرغوبة، ويكون ذلك من خلال عدد من الخطوات البسيطة نوضحها في الأدنى، من خلال رابط الموقع، ويستمر التقدم حتى السادس من شهر فبراير المقبل، وفق الشروط التي تم الإعلان عنها، والخاصة بأعمار الأطفال المرغوب بالتسجيل لهم، والتي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية مسبقًا.

تسجيل حساب ولي أمر جديد نظام نور

يمكن لكافة أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، الراغبين في التسجيل لأبنائهم المتسجدين في الصف الأول الإبتدائي للعام الدراسي 1443، اتباع طريقة تسجيل حساب ولي أمر جديد في نظام نور.

التوجه إلى رابط النظام الرسمي. انقر على التسجيل الجديد. كتابة رقم سجل ولي الأمر في أول خانة. كتابة اسم المستخدم الذي يقوم بالتسجيل.

يقوم المستحدم بالضغط على كلمة التالي للانتقال إلى الصفحة التي تليها، ومن ثم يكتب في أول خانة رقم الهوية للطالب المسئول عنه المتقدم، أو رقم الإقامة الخاصة به، واختيار صلة القرابة من القائمة المنسدلة، وكتابة تاريخ ميلاد الطفل، وأخيرًا يقوم ولي الأمر بالضغط على كلمة تدقيق.

ولكي تستفيد من خدمات النظام، سوف تذهب للرابط المشار إليه في الأعلى، وتدخل رقم هويتك، ورقمك السري الذي أدخلته بعد الانتهاء من الخطوات المذكورة، وواحدة من أهم تلك الخدمات هي التسجيل للطلاب المستجدين بالصف الأول الإبتدائي، أو برياض الأطفال.