موعد مباراة ريال مدريد والافيس اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري الأسباني

تستكمل اليوم السبت الموافق 22 يناير 2021 مباريات الأسبوع العشرين من الدوري الأسباني الذي افتتحت مبارياته بالأمس حين استضاف فريق ليفانتي على ملعبه فريق بلد الوليد في مباراة قوية انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، بينما يلتقي اليوم فريق إشبيلية صاحب المركز الخامس على ملعبه مع قاديش، ويخرج فياريال صاحب المركز الرابع لملاقاة هويسكا، ويلعب ريال سوسيداد المتواجد في المركز السادس على ملعبه مع فريق ريال بيتيس صاحب المركز الثامن، والختام حين يخرج الميرنجي لملاقاة ألافيس على ملعبه، وسوف ينطلق موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيس اليوم في الحادية عشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

ريال مدريد الجريح يخرج لملاقاة ديبورتيفو الافيس في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق فوز ينسيه مرارة الخسارة الأخيرة التي تلقاها أمام فريق ديبورتيفو الكويانو ليودع بطولة كأس ملك أسبانيا مبكرا من دور الـ 32 بعد هزيمة غير متوقعة ضد الكويانو بهدفين مقابل هدف وحيد سجله إيدير ميليتو ليستمر معاناة الريال وابتعاده عن الانتصارات بعد تعادله في الجولة الماضية من الليغا ضد أوساسونا سلبيا ليفقد نقطتين ثمينتين، ويتسع الفارق مع أتلتيكو مدريد متصدر الترتيب إلى سبع نقاط مع خوض الروخيبلانكوس مباراة أقل من الميرنجي المتواجد حاليا في المركز الثاني.

ألافيس لا يختلف وضعه كثيرا عن منافسه مدريد بعد أن ودع الفريق مؤخرا بطولة كأس أسبانيا من دور الـ 32 بالخسارة بخماسية دون رد أمام فريق ألميريا بخماسية دون رد، قبل أن يتلقى الخسارة في آخر مبارياته على ملعبه في الدوري الأسباني ضد إشبيلية بهدف مقابل هدفين ليتلقى خسارته الثالثة على التوالي في الليغا، والخامسة تواليا في كافة البطولات، ولم يتمكن الافيس سوى من تحقيق الفوز في ثلاث مناسبات في مبارياته العشر الأخيرة، ويتواجد حاليا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الليغا برصيد 18 نقطة جمعها من خوض 19 مباراة في البطولة حتى الآن حقق فيها أربع انتصارات فقط، وتعادل في ست مباريات، وخسر تسع.

جدول ترتيب الدوري الأسباني

20:00 توقيت غرينتش.

21:00 توقيت تونس.

22:00 توقيت مصر.

23:00 توقيت مكة المكرمة.

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تعليق: عصام الشوالي.

موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو الافيسالقنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد الافيس