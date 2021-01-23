موعد صرف الرواتب في السعودية والعلاوة السنوية 2021 حسب تقارير وزارة المالية

موعد صرف الرواتب في السعودية ، هو أغلب ما يشغل موظفي القطاعات على اختلافها سواء الخاصة أو الحكومية، وكذلك قطاع الأعمال، حيث يستعد الجميع لبدء ضخ رواتب الموظفين في السعودية، عبر ماكينات الصراف الآلي، وكذلك عبر الحسابات البنكية لهم سواء، من خلال البنك الأهلي التجاري السعودي، أو بنك الراجحي وغيرهم. موعد صرف الرواتب في السعودية كانت وزارة المالية السعودية، قد حددت موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية، في يوم 27 من كل شهر ميلادي وليس هجري، على ألا يسري هذا التاريخ على أصحاب المعاشات، والمستحقين للمنح والإعانات التي يتلقونها شهريًا.

في يوم 27 من كل شهر ميلادي وليس هجري، على ألا يسري هذا التاريخ على أصحاب المعاشات، والمستحقين للمنح والإعانات التي يتلقونها شهريًا. في حال أن تصادف موعد صرف الرواتب للموظفين بالسعودية، مع يوم إجازة بالممكلة أو عطلة رسمية، يتم الإعلان من قبل الوزارة عن تقديم أو تأخير موعد الصرف، بيوم أو أكثر وفقًا لما تراه الوزارة مناسبًا للعاملين. قنوات صرف رواتب الموظفين بالسعودية في إطار حرصها الدائم والمستمر، على أرواح مواطنيها والحفاظ عليهم، دشنت الحكومة السعودية، عددًا من قنوات الدفع الإلكتروني، بما يغطي كافة أنحاء المملكة، تيسيرًا على مواطني ومقيمي السعودية كافة.

من أبرز وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة داخل السعودية، بطاقات سداد البنكية، مثل البطاقات الائتمانية ومدى وهما الأشهر، وهي التفعيل الآمن لتجربة الحكومة، التي تستهدف التحول الرقمي داخل الممكلة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030. متى تنزل العلاوة السنوية تم تحديد موعد نزول العلاوة السنوية، لموظفي المملكة العربية السعودية، بحلول عام 2021م، حيث تقرر صرف العلاوة السنوية للموظفين على اختلاف ترتيبتهم بسلم الرواتب المدنية، والتي تم تحديثها العام الماضي لبعض القطاعات مثل سلم رواتب المعلمين في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة 1441، والتي تم العمل بها بالفعل منذ شهور مضت. ويتم صرف العلاوة السنوية، مع الراتب الأساسي المقرر للموظف، يوم 27 من كل شهر ميلادي، وقد تم تقسيم مستويات صرف العلاوة السنوية 2021، إلى فئات كما يلي: يتم صرف علاوة سنوية بداية من 300 ريال سعودي، وحتى 600 ريال سعودي، وذلك للمستوى الأول.

يتم صرف علاوة سنوية بداية من 320 ريال سعودي، وحتى 620 ريال سعودي، وذلك للمستوى الثاني.

يتم صرف علاوة سنوية بداية من 340 ريال سعودي، وحتى 640 ريال سعودي، وذلك للمستوى الثالث.

يتم صرف علاوة سنوية بداية من 340 ريال سعودي، وحتى 580 ريال سعودي، وذلك للمستوى الرابع.

يتم صرف علاوة سنوية بداية من 380 ريال سعودي، وحتى 510 ريال سعودي، وذلك للمستوىين الخامس والسادس. موقف موظفي القطاع الخاص من السعوديين والعلاوة السنوية تقرر توفير مصدرًا إضافيًا للدخل، لمواطني السعودية من العاملين بالقطاع الخاص، وذلك من خلال برنامج دعم ساند، الذي يقدم للموظف الدعم المالي، وذلك في حالة تركه للعمل، على أن يتقدم الموظف الموقوف عن العمل، للالتحاق بالبرنامج خلال 90 يومًا فقط من تركه لعمله.

كما يستمر دعم برنامج حساب المواطن للسعوديين، والذي استمر طيلة 38 دفعة قامت بصرف ما تم إيداعه من مساعدات مالية، حيث يتم صرف الدعم المقرر من حساب المواطن شهريًا، في يوم 10 من كل شهر ميلادي.

موعد نزول الرواتب للمتقاعدين، تبقى عليه يومين حيث يتم صرفه يوم 25 يناير 2021، ويمكنك عمل استعلام عن البيانات المالية بالحساب التقاعدي إلكترونيًا بخطوات بسيطة. X إقرأ أيضاً: خطة العام الدراسي 1442 في السعودية المطورة للفصل الثاني وموعد التحصيلي

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