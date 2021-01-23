أخبار اليمن : طقس بارد وموجة غبار واسعة الإنتشار

طقس بارد وموجة غبار واسعة الإنتشارأفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار الطقس بارد إلى شديد البرودة والغبار واسع الانتشار في معظم المحافظات خلال ال24 ساعة المقبلة .

وأشار المركز في نشرته الجوية إلى استمرار تأثر المحافظات الجبلية وأجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية بالكتلة الهوائية الباردة والغبار الواسع الانتشار .

وتوقع المركز أن يستمر الطقس بارد إلى شديد البرودة على أجزاء واسعة من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذماروالبيضاء ؛ وبارد إجمالاً على المناطق المرتفعة في محافظات الضالع،إب، تعز، لحج، حجة ،المحويت،أبين، شبوة، حضرموت، الجوف ومأرب.

ولفت إلى استمرار تأثير الغبار واسع الانتشار على أجزاء من المناطق الصحراوية لمحافظات المهرة، حضرموت، شبوة، مأرب، الجوف ؛وصولاً إلى المرتفعات الجبلية الغربية لمحافظات صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ذمار، البيضاء ،إب ؛تعز ؛ وأجزاء من السواحل الجنوبية والغربية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من تأثير الأجواء شديدة البرودة، داعياً المزارعين في المحافظات الجبلية إلى الحفاظ على محاصيلهم الزراعية من آثار موجة البرد الشديدة .

كما حذر المواطنين في المحافظات المتأثرة بموجة الغبار وخاصة سائقي المركبات على الطرقات السريعة من التدني في مدى الرؤية الأفقية، مهيباً بمرضى الصدر وكبار السن والأطفال عدم التعرض المباشر للأتربة والغبار.

